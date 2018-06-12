KİLİS (AA) - Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, geçtiğimiz günlerde Burseya Dağı'nda katıldığı iftar programına ilişkin, "Bundan daha 5-6 ay önce satılmış kiralık katil şebekeleri orada (Burseya Dağı) oturup Kilis'e karşı, ülkemize karşı hain planlar ve tuzaklar kuruyordu. Biz milletin kudreti, devletimizin ve milletimizin kararlılığı , askerimizin cengaverliği sayesinde gittik o dağlarda iftar sofraları kurduk." dedi.
Vali Tekinarslan, sınırın Suriye tarafından düzenlenen roketli saldırılar sonucu şehit olanların aileleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarına iftar yemeği verdi.
Tekinarslan, Vali Konağı bahçesinde düzenlenen yemeğin ardından yaptığı konuşmada, Kilis'te yaşayan insanların mutluluğunun da mutsuzluğunun da mesuliyetinin, başta devlet olmak üzere sivil toplum kuruluşları, odalar, siyaseti kurumları ve yerel yönetime ait olduğunu söyledi.
Vatandaşın huzur ve güven içerisinde, al bayrağın altında iftar sofralarında oturuyor olmasının sevincini yaşadıklarını anlatan Tekinarslan, tüm İslam aleminin idrak edilen Kadir Gecesi'nde ellerini semaya açarak birlik, beraberlik ve kardeşlik için dualar ettiğini belirtti.
Tekinarslan, daha birkaç gün önce Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Burseya Dağı'nda ordu komutanı, tümen ve tugay komutanlarıyla huzur ve güven içerisinde iftar yaptıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Bundan daha 5-6 ay önce, satılmış kiralık katil şebekeleri orada oturup Kilis'e karşı, ülkemize karşı planlar ve tuzaklar kuruyordu. Biz milletin kudreti, devletimizin ve milletimizin kararlılığı , askerimizin cengaverliği sayesinde gittik o dağlarda iftar sofraları kurduk. Soframıza da bize sığınan herkesi konuk ettik. Allah milletimizin birliğini, devletimizin kudretini daim etsin."
Etkinlikte, AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'da birer konuşma yaptı.
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