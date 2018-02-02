Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırılarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK'lı teröristlerce atılan 4 roket, ilçedeki bazı noktalara isabet etti.

Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Saldırılarda yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 68 yaşındaki Rıfat Sinirli, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor.

KİLİS'E 3 ROKET DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'de bulunan terör mevzilerinden ateşlenen 3 roket Kilis'e düştü. Roketlerden biri eve, biri de yola isabet etti. Patlamadığı öğrenilen bir roketin ise kontrollü şekilde patlatılacağı bildirildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: 12 GÜNDE 82 ROKET ATILDI

Ankara-Niğde Otoyolu Temel Atma Töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, olaya ilişkin "Bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Beklemedik, tepelerine bindik" ifadesini kullandı.