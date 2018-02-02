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Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 13:43 | Son Güncelleme

Kilis ve Hatay'a bugün 7 roket atıldı. Saldırılar sonucu Hatay'da 7 kişi, Kilis'te de 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken acı haber geldi. Son dakika habere göre, Afrin'den Reyhanlı ilçesine atılan roketlerin patlaması sonucu yaralanan 68 yaşındaki Rıfat Sinirli, tedavi gördüğü Antakya Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırılarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK'lı teröristlerce atılan 4 roket, ilçedeki bazı noktalara isabet etti.

Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Saldırılarda yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 68 yaşındaki Rıfat Sinirli, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor.

KİLİS'E 3 ROKET DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'de bulunan terör mevzilerinden ateşlenen 3 roket Kilis'e düştü. Roketlerden biri eve, biri de yola isabet etti. Patlamadığı öğrenilen bir roketin ise kontrollü şekilde patlatılacağı bildirildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: 12 GÜNDE 82 ROKET ATILDI

Ankara-Niğde Otoyolu Temel Atma Töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, olaya ilişkin "Bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Beklemedik, tepelerine bindik" ifadesini kullandı.

2 ile peş peşe şok saldırılar: Yaralılar var
Başbakan Yıldırım: 12 günde tam 82 tane roket attılar
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Anahtar Kelimeler:
terör TSK hatay Kilis PKK PYD Afrin Afrin operasyonu

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Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 35 yorum
Ösoyla mösoyla bu iş olmuycak topyekün bu gece pöh jöh özel kuvvetler girmeli efsane komutanlar göreve çağrılsın askerlik uzasın yoksa işin sonu iyiye gitmiyor
hani yaw 5 günde biterdi,15 gün oldü adamlar hala burnumuzun dibinden fuze atıyor,aklima mit baskani hakan fidanin önerisi geliyor..yok canım olamaz diyorum sonra
bu isin sonu cok kotu
BU FÜZELERİN MENZİLİ NEDİR....ATTIKLARI DÜŞÜYOR..HANİ ÖSO NEREYİ TEMİZLİYOR..
@ilkerim_can Füzelerin Menzili 12 km Efrin ile Hatay Arası 80 Km Öso İçeri Girerken Onlarda Dışarı Çıkıyor Bu Nasıl iş Biri bana anlatsın!!!!!!
nereden atıldıysa atıldığı noktalara yağdırın...
akp türkiyeyi ortadoğu bataklığına saplamıştır!!! eserinizle övünün herkese vatan haini diyen beyinsiz milliyetçiler !!!
kilis ve reyhanlıya halen roket geliyorsa bizim tsk sınırdan en fazla 1-2 km içeri girebildi demektir,bu işte büyük bir yalan dönüyor,verdiğiniz haberler uydurma!,yada aklımıza efgan ala ile mit müsteşarının "sınırdan içeri 2-3 füze sallarrız" muhabbeti gelir ki eyvah eyvah!
koskoca türkiye devleti roketler e çözüm bulamıyorsa..bitmişiz demektir..sonra gidip abd ye kafa tutuyoruz denmesin..12 gün çözüm bulamayan devlet..Kıbrıs Barış harekatını tüm ambargolara karşı 3 günde aldık..kapattık
Sabahtan akşama kadar bu bölgeyi temizledik şu bölgeyi aldık diye haber yapıyorlar. Madem ki operasyon bu kadar başarılı nasıl halen bu kadar roket atılabiliyor ? Burseya dağı alındığı halde halen nerden geliyor bu roketler ya aldık diye yalan atıyolar yada kendileri atıyor başka seçenek yok
EEEE..ARAYAN BULURMUŞŞ....
ya var olalım ya yokolalım oraları yakın yıkın düzleyin sineyini bile öldürün
15 gündür afrin operasyonu diye göz boyanıyor. Milim milim gün gün olduğu kadar denilerek millet kandırılıyor. Kardeşim ülke sınırlarına başka bir ülkeden ateş açılıyor! Bu bir savaş sebebi değil mi ? Yakın suriyeyi kimden neyin izninin bekliyorsunuz ? Yerle bir edin gerekirse suriye merkezi vurun. Milleti kandırmayın
köşeye sıkıştılar allah askerimizin ve bizlerin yar ve yardımcısı olsun
suriyede boş tarlaları bombalayarak dünya aleme kendimizi güldürüyoruz her şey apacık ortada burnumuzun dibinde istediklerini yapıyorlar
Sivil halktan ne istiyor bu vicdansız teröristler? Asker karşısına çıkmaya cesaretleri mi yok..Allah bunları bildiği gibi yapsın.
arı yuvasına parmağını sokarsan o arı seni ısırır buda aynı mesele
14:00 itibarı ile 2 tane daha attılar Reyhanlıya Allah belalarını versin
Galatasaray unutulmamalı...,
TEK SORUMLU VALİNİN DEDİĞİ GİBİ YER ÇEKİMİİ...YOKSA DÜŞMEZDİİ..?!!..
bu tür olayları tv lerimiz yeterince vermiyor malesef siyasilerimiz de avrupaya taşımakta isteksiz davranıyor.Halbuki o topraklardan ülkemize vatanımıza saldırı var bunu daha fazla duyurursak afrin münbiç olaylarında haklılığımız daha iyi anlaşılacaktır.Ülkemize direk olarak yapılan saldırı natoya yapılmış sayılıyor ise nato temsilcilerini hemen arayıp çağırmalıyız biraz da onlar bizim haklarımızı korusun biz gidip korede amerian çıkarlarını koruduk öyle değilmi...Afganistan da libya da ve 12 eylül ikiz kulelerdendolayı heryerde
Amerikan yapımı Tow ve Javelin füzeleri şuanda pkk/ypg 'nin elinde.Üstelik sadece Amerika'nın müttefiklerine satılıyor güya.Tek bir atış 100 bin dolar demek.Sivil halka karşı sınır bölgemizde atılan bu ve bunun benzeri füzeler dünya kamuoyunda haber dahi yapılmıyor.Artık sınır bölgemizdeki halk güvenli bölgeye alınmalı.Sosyal medyanın silahlar kadar önemli olduğu bir ortamda bizlerde tüm dünyaya bu rezillikleri yine sosyal medyadan tüm dünyaya göstermeliyiz.Allah Mehmetçiğimizin ve milletimizşn yardımcısı olsun...
Hükümet istifaaaaa
bu nato ne işe yarar acep derhal bölgenin son ayar hava sahasının patriyotlarla korunması gerekmez mi
Terör örgütünün doğası bu kim zarar görmüş önemli değil.Sınıra yaklaşıp seyyar teröristlerle roket atıp kaçıyorlar .TSK alan hakimiyetini aldığında taş bile atamazlar .Terör örgütü çıkış yolu bulamıyor Türk askerinin karşısınada çıkamıyor .Allah vatanımızın, milletimizin bütünlüğü ve şerefi için şehit olanların ,mücadele edenlerin yar ve yardımcısı olsun.
Elin araplarının bile havada roketi füzeyi vuran sistemi var bizde almanlardan almıştık neden kullanılmıyor ? Ayrıca sınır evlerini niye temizlemiyorlar ?
15 günde daha Afrine bile ulaşılmadıysa ortada Askeri başarı demek biraz manidar değil mi?
ŞU MEDYAMIZI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL.BU ZAMANA KADAR 1 TANE TERÖRİST LEŞİNİ YAYINLAMADINIZ.AMA ASKERİMİZİN CENAZELERİNİ YIKILAN EVLERİNİ ÇARŞAF ÇARŞAF VERİYORSUNUZ.BUMUDUR MİLLİYETÇİLİK YANİ.ŞU LEŞLERİDE VERİN Kİ MİLLETİN YÜREĞİ SOĞUSUN.EĞER İŞİNİZE GELİYORSA TABİİ....
bence daha uzun menzilli füzeler var ellerinde 2 km her yerden görünür
bu iş beklemeyle sonuca gitmez.önce afrine ulaşan ikmal yolları ve kulanılan unsurları yok edilmeli.daha sonra bağlantıları koparılmalı ve sonra kahbenin ,yakanın,yıkanın hesabı görülmeli.varmı dinimizde silahsıza savunmasıza elkaldırmak.bunlarda DİN ALLAH KORKUSU Yoktur anlaşılan.
Değdimi şimdi onca insanın canina bu sacma sapan harekatiniz.Durdugu yerde terorisleri kışkırtmaktan başka bir işe yaramadı zeytin dalınız.
ben Kırıkhanlıyım . Şuanda herkes çok tedirgin.
bu roketler nasıl ulaşıyor bize. nasıl büyük bir devletiz veya devlettik?
savaş diye kudurmasaydınız ben savaş istemiyorum mutluyum
sınır kasabalar boşaltılsın insanlarımız iç kesimlere yerleştirilsin.... sınırdaki kasabaların yerleri degiştirilmeli derhal ..... ivedilikle.... acil..... olarak uygulanmalı
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