Kilis'e roket düştü

KİLİS (AA) - Kilis kent merkezinde bir mahalleye 3 roket düştü.

Alınan ilk bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti.

Can kaybının meydana gelmediği olayda binalarda hasar oluştu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra sağlık ekipleriyle olay yerinde inceleme başlattı.

(AA)