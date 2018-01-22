HABER

Kilis'e son dakika roketli saldırı! Büyük panik

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:24 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Afrin operasyonunun başlaması sonrası bölgede peş peşe saldırılar yaşanıyor. Sınırdan gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Suriye sınırındaki Kırıkhan ilçesine Afrin bölgesinden roket atıldı. Saldırı sonucunda ölü ve yaralılar var. Kilis'e ise 3 roket mermisi daha atıldı. Dün, Reyhanlı ilçesine, terör örgütü YPG-PYD-PKK kontrolündeki Afrin bölgesinden yapılan roketli saldırı da kameraya yansıdı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine havan mermisi atılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan ilk bilgilere göre, ilçeye bağlı Kaletepe Mahallesi'ne havan mermisi düştü. Suriye sınırına yakın olan bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, PYD/PKK'lı teröristlerce düzenlendiği belirtilen saldırıda 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, saldırıda, bozulan jeneratörü tamir etmek için gelen Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) çalışanı, evli ve 2 çocuk babası Şahin Elitaş'ın (30) hayatını kaybettiği bildirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi nüfusuna kayıtlı Elitaş'ın jeneratörün tamiri için bakıma girdiği sırada patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

KİLİS'E 3 ROKET DAHA ATILDI

Kilis'te, kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden 3 roket atıldı. Alınan ilk bilgilere göre, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca saat 15.00 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir binanın çatısına isabet etti. Diğer roketler ise binanın yakınındaki yürüyüş yoluna ve boş alana düştü ancak patlamadı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı olayda binada hasar oluştu.

Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince teröristlerin bulunduğu mevziler Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da, Kilis'te yaptığı açıklamada "Kilis'e 15 dakika önce 3 füze düştü" dedi.

VALİ TEKİNARSLAN'DAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VE YARALIMIZ YOK

Vali Mehmet Tekinarslan, yaptığı açıklamada, kent merkezine 3 roket atıldığını söyledi.

Bu roketlerden birinin İl Sağlık Müdürlüğü civarına, diğer ikisinin ise ilkokulun yakınına düştüğünü belirten Tekinarslan, "Çok şükür, can kaybı ve yaralımız yok. İlgili ekibimiz olay yerinde çalışıyor. Gerekli tedbirleri alıp çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize yapılan saldırılara misliyle karşılık veriyoruz." diye konuştu.

DÜNKÜ SALDIRI KAMERADA

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yapılan roketli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Hatay Valiliği tarafından Reyhanlı ilçesine düşen roketlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, 11 roketin 9'unun ilçe merkezine, 2'sinin de ilçe dışında boş araziye düşerek, infilak ettiği belirtildi.

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor
Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı
Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
terör sınır roket Suriye Son dakika Afrin kili

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Silah endüstrisi sil baştan

Silah endüstrisi sil baştan

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

İlginizi Çekebilir

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Son dakika! Kilis'e roketli saldırı

Son dakika! Kilis'e roketli saldırı

Afrin operasyonunda neler oluyor? Zeytin Dalı Harekatında son dakika gelişmeler

Afrin operasyonunda neler oluyor? Zeytin Dalı Harekatında son dakika gelişmeler

Diğer Haberler
Davanın kazananı belli oldu! Artık o ismi kullanamayacak

Davanın kazananı belli oldu! Artık o ismi kullanamayacak

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı

Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı! Yaralılar var

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.