Kilis'e yönelik roket saldırıları

KİLİS (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kilis kent merkezine terör örgütü PYD/PKK hedeflerinden atılan roketlere ilişkin, "Bu tür olaylar bizim kararlılığımızı ne kadar doğru gittiğimizi, bahse konu Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar elzem olduğunu göstermesi açısından çok önemli." dedi.

Çavuşoğlu, Afrin'deki PYD/PKK'lı teröristler tarafından ateşlenen roketin isabet ettiği 7 Aralık Mahallesi'ndeki binanın önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile sabah saatlerinden itibaren Kilis'te temaslarda bulunduklarını belirterek Kilis halkının metaneti ve cesaretli duruşunun kendilerine güç verdiğini söyledi.

Terör örgütlerinin ve teröristlerin sivil, asker, genç, yaşlı ve çocuk ayrımı yapmadan bütün insanlığı hedef alan eylemler yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bir gerçek var ki; artık bizim bu terör örgütlerini bir tehdit olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Zaten Zeytin Dalı Harekatı'nın amacı da öncelikle insanlarımızın güvenliğini, sınır güvenliğimizi sağlamak. Bu teröristleri ülkemiz için tehdit olmaktan çıkarmak, bertaraf etmek." diye konuştu.