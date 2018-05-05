Kilisede mum yakıp, dilek tuttular

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corch Kilisesi'nde Hıdırellez'i kutlayan Hristiyanlar ve Müslümanlar mum yakıp, dilek tuttu.
İskenderun Aziz Corch Kilisesi, bu yıl da Hıdırellez'i kutlamak isteyen kadın ve çocuklarla dolup taştı. Çocuklar, genç erkek ve kızlar, yaşlılar farklı inanışlardan olsalar da kilisede birlikte dua edip mum yaktı. Zeytin dallarının kilisenin duvarına sürüldüğü, dileklerin kağıtlara yazıldığı Aziz Corch Kilisesi'nde kimileri sağlık, kimileri ev, araba, sevgili, evlilik, üniversite sınavında başarılı olabilme dileklerinde bulundu. Kilise bahçesine de 'Dualarınız ve tüm dilekleriniz kabul olsun Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı' pankartı asıldı.
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