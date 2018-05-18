HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kiliseden Ramazan kutlaması pankartı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hristiyan Ortodoks cemaati, kilise duvarına astıkları pankartla, Ramazan ayını kutladı.

Kiliseden Ramazan kutlaması pankartı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hristiyan Ortodoks cemaati, kilise duvarına astıkları pankartla, Ramazan ayını kutladı.
İskenderun'da yaşayan Hristiyan cemaati, Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına asılan ve üzerinde, "Tüm İslam âleminin mübarek Ramazan ayını kutlarız" yazan pankartla Ramazan ayını kutladı. Pankartın her iki tarafına da Türk bayrağı asıldı. Kilise duvarına geçen yıl da kutlama pankartı asılmıştı.

FOTOĞRAFLI

Kiliseden Ramazan kutlaması pankartıKiliseden Ramazan kutlaması pankartı

PARTNERHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtıHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtı
Öğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını çizdiÖğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını çizdi
Kuşadası'nda Vışıvanka Günü kutlandıKuşadası'nda Vışıvanka Günü kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"19 Mayıs Türk'ün kudretli yürüyüşüdür"

"19 Mayıs Türk'ün kudretli yürüyüşüdür"

Samsun'da 19 Mayıs heyecanı dorukta

Samsun'da 19 Mayıs heyecanı dorukta

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

İtirafçı oldu! MUDAFA kataloğu ifşa edildi!

İtirafçı oldu! MUDAFA kataloğu ifşa edildi!

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı intihar etti!

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı intihar etti!

Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.