Kilisli çiftçiler üretmekten vazgeçmedi

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Suriye'de yaşanan olaylardan en fazla etkilenen Kilis, sağanak, dolu ve sel gibi doğal afetlere rağmen tarımsal üretimden vazgeçmedi.

Sınırın diğer tarafından terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ ve uzantılarınca düzenlenen saldırılar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Kilis, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası huzura ve güvene kavuştu.

Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde yoğun şekilde tarımsal faaliyet yürüten çiftçiler, sınırın diğer tarafından yansıyan olumsuz etkilerin yanında doğal afetlerle de mücadele etmek zorunda kaldı.

Buna rağmen üretimden vazgeçmeyen çiftçiler, yetiştirdikleri domatesleri Malatya, Diyarbakır, Şırnak, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi birçok ile göndermeye başladı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası kentte hiçbir güvenlik sorunu kalmadığını söyledi.

Güvenlik probleminin olmadığı gibi kentin huzurun ve kardeşliğin "ana şehri" haline geldiğini belirten Tekinarslan, Polateli Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlanmasıyla Kilis'in her anlamda gelişeceğine inandığını aktardı.