Kilis'te 111 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen operasyonda 111 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye yüklü miktarda sigara getirildiği bilgisini aldı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, A.T, M.T, H.P. ve Ş.B'nin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda 11 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ile 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Olayla ilgi gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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