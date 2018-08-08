HABER

Kilis'te 111 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

Kilis'te 111 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen operasyonda 111 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye yüklü miktarda sigara getirildiği bilgisini aldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, A.T, M.T, H.P. ve Ş.B'nin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 11 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ile 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgi gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!
Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
111 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara Cumhuriyet Başsavcılığı Kilis

En Çok Okunan Haberler

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!

Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!

Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?

Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?

Korkunç! Bu halde buldular

Korkunç! Bu halde buldular

Küçük kıza bisiklet çarptı, annesi bayıldı

Küçük kıza bisiklet çarptı, annesi bayıldı

Ordu'da tünelde zincirleme kaza! Kaza yapan araç alev aldı!

Ordu'da tünelde zincirleme kaza! Kaza yapan araç alev aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.