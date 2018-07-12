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Kilis'te 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 19:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı ve Kilis Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bıraktırma sözü verdiren 200 çocuğa bisiklet hediye edildi

KİLİS (AA) - Sağlık Bakanlığı ve Kilis Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bıraktırma sözü veren 200 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına, bisikletlerini Vali Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara verdi.

Vali Tekinarslan, yaptığı konuşmada, ailelerin çocukların aydınlık geleceği için mesuliyet taşıdığını belirterek “Sağlık Bakanlığının verdiği 15 bin bisiklet ilerleyen zamanlarda tüm Kilisli ailelere verilecek. Bu kampanya sayesinde hem çocuklarımızın yüzü gülüyor hem de aileler sigarayı bırakmaya teşvik ediliyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Kara da çocukların gelecek olduğunu ve onlara yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak çocukların güvenli şekilde en az 2 saat bisiklet sürmesini istedi.

Kampanya kapsamında bisiklet dağıtımının devam edeceğini ifade eden Kara, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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15bin bisiklet Kilis

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