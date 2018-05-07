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Kilis'te 3 bin 250 kişi işe alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:40 | Son Güncelleme

Kaydını yaptırmak için sabah erken saatlerde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu

KİLİS (AA) - Kilis'te, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere işe alınacak 3 bin 250 kişi için kayıt işlemleri başladı.

Sabah erken saatlerde kurum önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 6 saatte 3 bin 200 kişinin kayıt yaptırdığı başvurular, 11 Mayıs Cuma gününe kadar sürecek.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından işe alınacaklar noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Kayıt yaptırmaya gelenlerden Bayram Bayramoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işe girebilmek için kayıt yaptırmaya geldiğini belirterek, iş umudu doğduğu için sevinçli olduğunu aktardı. Bayramoğlu, "Bu bizim için önemli. Bir çok insan işe girecek. Bu da işsizliği bir nevi önlüyor." dedi.

Abdullah Savaş da projenin işe ihtiyacı olanlar için çok önemli olduğunu ifade etti.

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3 bin 250 kişi için kayıt işlemleri Kilis Toplum Yararına Program

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