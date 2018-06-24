Kilis'te 367 sandıkta oy kullanma işlemi başladı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi tercihlerini belirlemek isteyen seçmenler, 367 sandıkta oy kullanmaya başladı. Merkez ile Elbeyli, Musabeyli ve Polateli ilçelerinde toplam 85 bin 616 seçmenin bulunduğu Kilis'te, oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Seçmenler, erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandıklara gitti. Kimlik kontrollerinin ardından verilen tercih pusulalarıyla kabine giren seçmenler, oylarını kullanarak şeffaf sandığa attı. Kentte 3'ü cezaevinde, 6'sı seyyar olmak üzere toplam 367 sandık kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçim nedeniyle kent genelinde güvenlik güçlerince olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem alındı.
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