HABER

Kilis'te 6 aylık işe gireceklerin kura çekiminde 3'üncü gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

KİLİS’te, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 6 aylık işe girmek için müracaat eden 7 bin 200 kişiden 1500'ü için yapılan kura çekimi bugün de sürdürüldü.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS’te, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 6 aylık işe girmek için müracaat eden 7 bin 200 kişiden 1500'ü için yapılan kura çekimi bugün de sürdürüldü.

Kilis’te, kamu kurum ve kuruluşlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 1500 kişinin işe alınacağının açıklanmasından sonra 7 bin 200 kişi başvuruda bulundu. Başvuranların sayısının fazla olması nedeniyle işe alınacakların noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenmesi kararlaştırıldı.

Bu kararın ardından Kilis Spor Salonu'nda 2 gün önce başlanan kura çekimi bugün de sürdürüldü. Salona gelen bazı kişilerin, takip ettikleri kura çekiminde isimlerinin çıkması için dua ettiği görüldü. Kura çekiminde ismi çıkanlar, sevinirken, ismi çıkmayanlar ise üzüntü yaşadı. Cuma güne kadar devam edecek kura çekiminde ismi belirlenenlerin 2 Temmuz'da işe başlayacakları bildirildi.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
GÜNCELLEME 2 - Adıyaman'da eğitim uçağı düştüGÜNCELLEME 2 - Adıyaman'da eğitim uçağı düştü
Frankfurt'tan Eskişehir'e turist kafilesiFrankfurt'tan Eskişehir'e turist kafilesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adil Öksüz'ün kayınvalidesine istenen ceza belli oldu

Adil Öksüz'ün kayınvalidesine istenen ceza belli oldu

'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

Adıyaman'da düşen uçağın pilotun son görüntüleri ortaya çıktı

Adıyaman'da düşen uçağın pilotun son görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olay! Karısını öldürüp, intihar etti

Korkunç olay! Karısını öldürüp, intihar etti

Skandal! Annen ve kızın ölür tehdidi deşifre oldu

Skandal! Annen ve kızın ölür tehdidi deşifre oldu

Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.