Kilis’te ADD ve CHP’den alternatif kutlamalar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Düşünce Derneği (ADD) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atatürk Anıtına alternatif çelenk bıraktı.

ADD Kilis Şubesi ile CHP Kilis İl Başkanlığı tarafından saat 12.00’de Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunarak İstiklal Marşı okudu. Çelenk sunma törenine CHP İl Başkanı Mehmet Akif Perker, Merkez ilçe Başkanı Mehmet Akif Onur, ADD Kilis Şube Başkan Vekili Adnan Köroğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Daha sonra CHP ile ADD’li yöneticiler, esnaf gezisi yaparak vatandaşların bayramını kutladı.