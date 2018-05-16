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Kilis'te, Ak Partililer İsrail’i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:18 | Son Güncelleme

KİLİS'te.

Kilis'te, Ak Partililer İsrail’i protesto etti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te. Ak Parti İl Başkanlığı tarafından İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliam, protesto edildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda öğleden sonra bir araya gelen Ak Parti yönetici ve üyeleri, toplu halde açıklama yaptı. Ellerinde Filistin ve Türkiye bayrağı taşıyan kalabalık adına konuşan Ak Parti İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade ederek, "Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş; bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak medyada takip ettik. Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Müslümanlar olarak, Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur" diye konuştu.
Kalabalık, basın açıklamasının ardından İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak dağıldı.

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Kilis'te, Ak Partililer İsrail’i protesto ettiKilis'te, Ak Partililer İsrail’i protesto etti

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