Kilis'te ambulans devrildi

KİLİS (AA) - Kilis'te yaralı askeri taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sınır hattında görevli Enes Şenyiğit yönetimindeki 09 ADT 18 plakalı ambulans, Kilis-İslahiye karayolunun Polateli yol ayırımı yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan ambulans şoförü Şenyiğit, sağlık görevlileri Duygu Togay ve Arzu Çalışkan ile araçtaki yaralı asker, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bir süre ulaşıma kapanan karayolu, kaza yapan ambulansın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
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