KİLİS (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Kilis'te sığınmacılar için yürütülen hizmetlere işaret ederek, "Zor bir ülkeden gelen komşu ülkeye yardım eden sembol bir şehir oldu. Cömertliğin ve misafirperverliğin bir sembolü oldu. İhtiyacı olan ülkelere el uzatan bir şehir olarak sembol oldu. Bu noktada Kilis'e yardım etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Burger, Avrupa Birliği, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ve Kilis Belediyesinin iş birliğinde hayata geçirilen "Asmalı Konak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi"nin açılışında yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kilis'in çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Kilis'in kendileri için sembol haline geldiğine dikkati çeken Burger, şunları kaydetti:

"Zor bir ülkeden gelen komşu ülkeye yardım eden sembol bir şehir oldu. Cömertliğin ve misafirperverliğin bir sembolü oldu. İhtiyacı olan ülkelere el uzatan bir şehir olarak sembol oldu. Bu noktada Kilis'e yardım etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sadece burada değil Türkiye'nin diğer illerine de yardımcı olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Şunu da söylemekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Türkiye'deki STK'ler, Birleşmiş Milletler ile beraber 72 projenin imzasını attık. Odaklandığımız en önemli konulardan bir tanesi eğitim. Hiçbirimiz kayıp bir nesil istemeyiz. Diğer odaklandığımız nokta sağlık konusu. Sadece Suriyelilerin değil, ev sahibi halkların da sağlığı çok önemli. Dolayısıyla ev sahibi toplumların da sağlık yükünü elinden alarak yardımcı olmaya çalışıyoruz."