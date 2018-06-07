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Kilis'te "Asmalı Konak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 17:41 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ile Kilis Belediyesinin iş birliğinde "Asmalı Konak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi" hizmete sokuldu - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger: - "Zor bir ülkeden gelen komşu ülkeye yardım eden sembol bir şehir oldu. Cömertliğin ve misafirperverliğin bir sembolü oldu. İhtiyacı olan ülkelere el uzatan bir şehir olarak sembol oldu. Bu noktada Kilis'e yardım etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

KİLİS (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Kilis'te sığınmacılar için yürütülen hizmetlere işaret ederek, "Zor bir ülkeden gelen komşu ülkeye yardım eden sembol bir şehir oldu. Cömertliğin ve misafirperverliğin bir sembolü oldu. İhtiyacı olan ülkelere el uzatan bir şehir olarak sembol oldu. Bu noktada Kilis'e yardım etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Burger, Avrupa Birliği, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ve Kilis Belediyesinin iş birliğinde hayata geçirilen "Asmalı Konak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi"nin açılışında yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kilis'in çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Kilis'in kendileri için sembol haline geldiğine dikkati çeken Burger, şunları kaydetti:

"Zor bir ülkeden gelen komşu ülkeye yardım eden sembol bir şehir oldu. Cömertliğin ve misafirperverliğin bir sembolü oldu. İhtiyacı olan ülkelere el uzatan bir şehir olarak sembol oldu. Bu noktada Kilis'e yardım etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sadece burada değil Türkiye'nin diğer illerine de yardımcı olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Şunu da söylemekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Türkiye'deki STK'ler, Birleşmiş Milletler ile beraber 72 projenin imzasını attık. Odaklandığımız en önemli konulardan bir tanesi eğitim. Hiçbirimiz kayıp bir nesil istemeyiz. Diğer odaklandığımız nokta sağlık konusu. Sadece Suriyelilerin değil, ev sahibi halkların da sağlığı çok önemli. Dolayısıyla ev sahibi toplumların da sağlık yükünü elinden alarak yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Burger, yarın Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Ankara'da bir imza atacaklarını belirterek, "Bu da Kilis'te bir hastanenin imza töreni olacak. Umut ediyorum ki hastane en kısa sürede yapılır. Sizinle birlikte açılışını yaparız. Diğer odaklandığımız nokta sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü merkezler. Şimdi bu eski tarihi binanın restore edilerek hayatla buluşması beni çok mutlu ediyor. Bu kurumda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Daha önemlisi bu merkezi kullanacak kadın ve gençlere teşekkür ederim." diye konuştu.

- "Savaşın ortasında tarihimize sahip çıktık"

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da birkaç taşla birkaç kuş vurduklarını ifade ederek, bir zamanlar ağaların beylerin yaşadığı, terk edilmiş mekanları yaşanılır hale getirdiklerini kaydetti.

Kilis'in en kötü yerini en iyi yer haline getirdiklerine işaret eden Kara, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savaşın ortasında tarihimize sahip çıktık. Burayı geleceğimizin teminatı olan gençleri ve çocukları doldurarak geleceğimizi garanti altına aldık. Tüm dünyaya şunu söylemek istiyorum, Kilis umudun ve barışın ana şehridir. Kendi nüfusundan fazla Suriyeliyi ağırlayıp kavga, problem çıkarmayan tek şehir Kilis'tir. Bundan dolayı Kilis ile gurur duyuyoruz. Buradan geçmeye korkan kadınlar artık sahura kadar gezdiklerini söyledi. İyi ki bu işi yapmışsınız dediler. Kadının olduğu yerde güvenin olmasından dolayı mutluyuz ve gururluyuz. Kendi ekmeklerini, evlerini, sokaklarını mağdur ve mazlum Suriye halkıyla paylaşıyor ve bundan dolayı şikayet etmiyor. Bu insanlara ne yapılsa azdır. Eğer bu olay dünyanın başka bir yerinde yaşansaydı kıyamet kopardı. Ama bizde bırakın kıyamet kopmasını bir ufak sıkıntı dahi yaşanmıyor. Bu da Kilislilerin ne kadar fedakar, cefakar olduğunu gösteriyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Dün Kilis'te hastane gitti diyenlere duyurulur. Yarın hastanenin protokolünü yapıyoruz. Kilis'e dev bir hastane kazandıracağız. Bu merkezde emeği geçenlere teşekkür ederim Eski evlerin tamamını restore ederek hizmete vereceğiz."

Konuşmaların ardından merkezi gezen heyet daha sonra Ulu Cami Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezini ziyaret etti.

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AB kadın merkezi Kilis

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