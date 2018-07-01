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Kilis'te baraj göletinde 3 kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 22:13 | Son Güncelleme

Suya giren kadın ile onu kurtarmaya çalışan biri kadın iki kişi yaşamını yitirdi

KİLİS (AA) - Kilis'te baraj göletinde ikisi kadın üç kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Şehid Şahnazan ve Emine Şahnazan ile Mehmet Kurt, piknik yapmak amacıyla Musabeyli ilçesindeki Sapkanlı Barajı yakınlarına gitti.

Bir süre sonra gölete giren Şehid Şahnazan'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Emine Şahnazan ve Mehmet Kurt suya atladı.

Sudaki üç kişinin de gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik arama çalışması sonucu bulunan üç kişinin cesedi su altı ekipleri tarafından göletten çıkarıldı.

Cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Kilis

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