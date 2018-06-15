KİLİS (AA) - Suriye'deki terör odaklarının roket ve füze saldırıları yüzünden sıkıntılı günler geçiren ve Zeytin Dalı Harekatı sayesinden yeniden huzura kavuşan Kilis'te, bayram coşkusu meydanlara taştı.
Valilik ve belediyenin çağrısı üzerine binlerce Türk ve Suriyeli, yakınlarıyla bayramlaşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Burada belediye ekiplerince katılımcılara yemek ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Vali Mehmet Tekinarslan ve il protokolü alandakilerle tek tek bayramlaşarak Türk ve Suriyeli çocuklarla yakından ilgilendi.
Belediye Başkanı Hasan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, her kesimin bayramlaşmaya katılması için açık alanı tercih ettiklerini söyledi.
Suriye'de yaşanan acıların tekrarlanmaması temennisinde bulunan Kara, "Biz daha önce böyle organizasyonlar yapamazdık çünkü kafamıza füzeler yağıyordu. Artık bu bölge terörden temizlendi bunun için sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Meclisimize ve ordumuza teşekkür ediyorum. Bugün rahatça caddelerimizde sokaklarımızda ramazanı geçirdik ve bayramı kutluyoruz." diye konuştu.
Bayramlaşmaya AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat ile İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Çin: ABD lideri Trump savaş açtı
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Ünlü sunucu Amal El-Avadi canlı yayında işten kovuldu
İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı
KKTC'de öğrencilerin uyuşturucu alemi şoke eden sonla bitti
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum