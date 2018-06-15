KİLİS (AA) - Suriye'deki terör odaklarının roket ve füze saldırıları yüzünden sıkıntılı günler geçiren ve Zeytin Dalı Harekatı sayesinden yeniden huzura kavuşan Kilis'te, bayram coşkusu meydanlara taştı.

Valilik ve belediyenin çağrısı üzerine binlerce Türk ve Suriyeli, yakınlarıyla bayramlaşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Burada belediye ekiplerince katılımcılara yemek ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Mehmet Tekinarslan ve il protokolü alandakilerle tek tek bayramlaşarak Türk ve Suriyeli çocuklarla yakından ilgilendi.

Belediye Başkanı Hasan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, her kesimin bayramlaşmaya katılması için açık alanı tercih ettiklerini söyledi.

Suriye'de yaşanan acıların tekrarlanmaması temennisinde bulunan Kara, "Biz daha önce böyle organizasyonlar yapamazdık çünkü kafamıza füzeler yağıyordu. Artık bu bölge terörden temizlendi bunun için sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Meclisimize ve ordumuza teşekkür ediyorum. Bugün rahatça caddelerimizde sokaklarımızda ramazanı geçirdik ve bayramı kutluyoruz." diye konuştu.

Bayramlaşmaya AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat ile İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

