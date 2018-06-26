Kilis'te çocukların bisiklet sevinci

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi tarafından yürütülen "Her eve bir bisiklet" kampanyası kapsamında 200 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Çocukların ailelerine sigarayı bıraktırma sözü karşılığında Kilis Belediyesinin "Her çocuğa bisiklet" kampanyası genişletilerek "Her eve bir bisiklet" kampanyasına dönüştürüldü.

7 Aralık Stadyumu'nda düzenlenen törende, daha önce kaydı yaptırılan 200 çocuğa bisikletleri AK Parti milletvekilleri Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ve Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından dağıtıldı.

Milletvekili Dülger, burada yaptığı konuşmada, seçim sürecinde çocuklar için verdikleri bisiklet sözünü yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Herkese bir bisiklet verebilmeyi çok istediklerini ancak bunun mümkün olmadığını ifade eden Dülger, "Her eve bir bisiklet. Bu sayede kardeşlerin paylaşmayı öğreneceklerine inanıyor ve aileleri de bu konuda yardımcı olmaya davet ediyoruz. Bu durumu çocuklarımızın anne ve babaları ile dedelerini sigaradan uzaklaştırmaları için de bir vesile olarak görüyoruz." dedi.