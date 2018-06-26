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Kilis'te çocukların bisiklet sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesince gerçekleştirilen kampanya kapsamında 200 çocuğa bisiklet dağıtıldı

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi tarafından yürütülen "Her eve bir bisiklet" kampanyası kapsamında 200 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Çocukların ailelerine sigarayı bıraktırma sözü karşılığında Kilis Belediyesinin "Her çocuğa bisiklet" kampanyası genişletilerek "Her eve bir bisiklet" kampanyasına dönüştürüldü.

7 Aralık Stadyumu'nda düzenlenen törende, daha önce kaydı yaptırılan 200 çocuğa bisikletleri AK Parti milletvekilleri Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ve Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından dağıtıldı.

Milletvekili Dülger, burada yaptığı konuşmada, seçim sürecinde çocuklar için verdikleri bisiklet sözünü yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Herkese bir bisiklet verebilmeyi çok istediklerini ancak bunun mümkün olmadığını ifade eden Dülger, "Her eve bir bisiklet. Bu sayede kardeşlerin paylaşmayı öğreneceklerine inanıyor ve aileleri de bu konuda yardımcı olmaya davet ediyoruz. Bu durumu çocuklarımızın anne ve babaları ile dedelerini sigaradan uzaklaştırmaları için de bir vesile olarak görüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Kara da 15 bin bisiklet dağıtmayı hedeflediklerini, bugün itibarıyla bunun 200'ünü teslim ettiklerini belirtti. Söz konusu bisikletlerin ailelerin siyasi görüşüne bakılmaksızın dağıtılacağını aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Çocuğun siyasi görüşü olmaz. Çocuk cennetten bir meyvedir ve biz geleceğimiz olarak çocukları görüyoruz. O yüzden de çocuklarımıza ne yapsak azdır diye düşünüyoruz. Bugün bisiklet dağıtımına başladık ve bunu devam ettireceğiz. Hedefimiz 15 bin eve ulaşmak. İnşallah sizlerin destek ve gayretleriyle gerçekleştireceğiz. Gönül ister ki bütün çocuklara verelim ama öyle bir imkanımız yok."

Konuşmaların ardından bisikletlerini alan çocuklar, protokol üyeleriyle stadyumda tur attı.

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