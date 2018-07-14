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Kilis'te engelli genç sınava itfaiye ekipleri sayesinde yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:29 | Son Güncelleme

Üniversitede uzaktan eğitim gören ve yaşadığı binanın asansörü arızalanan engelli Muhammed Mehdi Yılmaz'ın imdadına yetişen itfaiye ekipleri genci 4 kat aşağıya indirerek Gaziantep'te gireceği sınavı kaçırmasını önledi

KİLİS (AA) - Kilis'te yaşayan ve oturduğu binanın asansörü arızalanan engelli Muhammed Mehdi Yılmaz, uzaktan eğitim gördüğü bölümün sınavına itfaiye ekiplerinin yardımı sayesinde girebildi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Muhammed Mehdi Yılmaz, sabah saatlerinde Gaziantep'te sınava girmek için hazırlandı.

Yaşadığı Necmettin Erbakan Caddesi Kurtuluş Sokak'taki apartmanın asansörünün arızalı olması nedeniyle 4. kattan aşağıya inemeyen genç, Kilis İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, Muhammed Mehdi Yılmaz'ın evine giderek genci 4. kattan aşağıya indirdi.

Daha sonra ailesinin aracıyla Gaziantep'e giden genç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Kilis

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