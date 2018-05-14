Kilis'te Engelliler Olimpiyatı

KİLİS (AA) - Kilis'te Engelliler Haftası dolayısıyla ilki düzenlenen "Engelliler Olimpiyatı" gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Beşevler Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, 65 engelli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve olimpiyat meşalesinin yakılmasının ardından başlayan etkinlikte engelliler, penaltı atışı, bayrak taşıma, kısa mesafe koşusu, çuvalla koşma, halat çekme, tepside bardak taşıma ve sandalye kapma yarışlarında ter döktü.

Renkli görüntülere sahne olan yarışların ardından, bazı öğrencilerin okuduğu şiirler dinleyicilere duygusal anlar yaşıttı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanifi Başıbüyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelliler haftası nedeniyle yaklaşık bir haftadır çeşitli etkinlikler düzenlendiğini anımsattı.

Yapılan etkinliklerle engelli çocuklara ne kadar değerli olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını ifade eden Başıbüyük, bu sayede onlara "aşılamayacak engel yok" mesajını verdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışlarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

