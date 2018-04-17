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Kilis'te FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 21:07 | Son Güncelleme

Daha önce görevden uzaklaştırılan 11 polis tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 eski polisten 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 1'i komiser yardımcısı 12 polis, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında komiser yardımcısının da bulunduğu 11'i tutuklandı.

Bir şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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