Kilis'te FETÖ/PDY operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve daha önce görevden uzaklaştırılan 7 polis tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan 1'i komiser 1'i komiser yardımcısı olmak üzere 7 polis hakkında yakalama kararı verildi.
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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