Kilis'te gıda zehirlenmesi şüphesi

KİLİS (AA) - Kilis'te 8 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Beşenli köyü yakınlarında fıstık toplayan işçiler öğlen yemeğini yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
İşçiler burada yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine götürüldü.
Tedavi altında alınan ve gıda zehirlenmesi tanısı konulan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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