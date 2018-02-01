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Kilis'te hareketlilik! Sınırda böyle yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 15:01 | Son Güncelleme

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir kamyonun yakıt deposundaki 2 Suriyeli göçmen, x-ray cihazına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye’ye giriş yapan bir kamyondan şüphelendi.

X-ray cihazından geçirilen kamyonun yedek boş yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette iki kişinin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine araçta yapılan aramada. yasa dışı yollarla yurda girmek isteyen iki kişi gözaltına alındı.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ifadeleri alınan 2 Suriyeli, adliyeye sevk edildi. 2 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İHA

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Kilis sınır Suriye Öncüpınar

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