Kilis'te hareketlilik! Sınırda böyle yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye’ye giriş yapan bir kamyondan şüphelendi.
X-ray cihazından geçirilen kamyonun yedek boş yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette iki kişinin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine araçta yapılan aramada. yasa dışı yollarla yurda girmek isteyen iki kişi gözaltına alındı.
Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ifadeleri alınan 2 Suriyeli, adliyeye sevk edildi. 2 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İHA
Terör örgütüne şok üstüne şok! Kobani'deki anonslar Türkiye'den duyuluyor
Askere gidecekken cezaevine girdi!
Ve Erdoğan harekete geçti
Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!
Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert yanıt: İkiyüzlülük yapmasınlar
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler
Tecavüze uğrayan kız kendini korumak için...
Yeniden yaşadığı yerde!
iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?
Küskünler Grubu planı: Ahmet Davutoğlu geri mi dönüyor?
Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
Okuyucu Yorumları 0 yorum