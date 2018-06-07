Kilis'te kadınlar için meslek zenginleştirme merkezi açıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen proje kapsamında, Türk ve Suriyeli kadınların kullanacağı 'Asmalı Konak Kadınlar Meslek Zenginleştirme Merkezi' törenle açıldı. 'Suriyeli mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesi' projesi kapsamında Kilis kent merkezindeki tarihi Asmalı Konak, AB fonlarıyla restore edilip, meslek zenginleştirme merkezine dönüştürüldü. Asmalı Konak Kadınlar Meslek Zenginleştirme Merkezi'nin açılışına AB Türk Delegasyonu Başkanı Cristian Berger, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kudre Program Direktörü Günler Tuobe, Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Mauel Polus, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile davetliler katıldı. Açılış öncesi konuşan AB Türk Delegasyonu Başkanı Cristian Berger, Kilis'in ihtiyacı olanlara el uzatmada sembol şehir olduğunu belirterek, "Burada sizlerle olmaktan ve bu merkezin açılışını yapmaktan mutluluk duyuyorum. Kilis bizim için bir sembol hale geldi. Bir komşu ülkeden gelenlere yardımcı oldu. Cömertliğin, misafirperverliğin olduğu bir şehir, ihtiyacı olan insanlara el uzatan bir şehir olarak sembol oldu. Bu konuda Kilis'e yardımcı olmaktan ve diğer şehirlere de yardım etmekten gurur duyuyoruz" dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları merkezi gezip kadınlarla sohbet etti.
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