Kilis'te kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

KİLİS (AA) - Kilis'te dün kaybolan alzaymır hastası 83 yaşındaki Fadile Altunışık, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 19.00 civarında merkeze bağlı Akçabağlar köyündeki evinden ayrılarak kaybolan Altunışık'ın yakınları jandarmadan yardım istedi.

AFAD ve jandarma ekipleri, drone ve dedektör köpeklerin de desteğiyle yaklaşık 14 saatlik aramanın ardından Altunışık'ı köyün yakınlarındaki zeytinlik alanda buldu.

Altunışık, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Altunışık'ın oğlu Halil Altunışık, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığını ve durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Annesinin kaybolmasının ardından jandarmadan yardım istediklerini anlatan Altunışık, arama çalışmalarında emeği geçen jandarma ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

