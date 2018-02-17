Kilis’te köyde bir evin bahçesine roket düştü

Suriye’den atılan bir roket Kilis’e bağlı Kocabeyli köyünün yakınlarındaki bir evin bahçesine düştü.
Edinilen bilgiye göre, Suriye’den atılan bir roket Kilis’e bağlı Kocabeyli köyünün yakınındaki bir evin bahçesine düştü. Akşam saat 20.00 sıralarında düşen roket nedeniyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Düşen roket nedeniyle evin çevresinde jandarma tarafından önlem alındığı belirtildi.
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