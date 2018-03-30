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Kilis'te Kürtler Camisi'nin isminin deştirildiği iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:01 | Son Güncelleme

KİLİS'te 17'nci yüzyılın sonuna doğru inşa edildiği belirtilen ve Osmanlı kayıtlarında Kürt Hüseyin Ağa tarafından yaptırıldığı için Kürtler Camisi olarak bilinen caminin adının, 'Türkler Camisi' olarak değiştirildiği iddia edildi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te 17'nci yüzyılın sonuna doğru inşa edildiği belirtilen ve Osmanlı kayıtlarında Kürt Hüseyin Ağa tarafından yaptırıldığı için Kürtler Camisi olarak bilinen caminin adının, 'Türkler Camisi' olarak değiştirildiği iddia edildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü iddiayla ilgili açıklama yapmazken, ibadethanenin girişindeki tabela ve kitabede ise Kilis Valiliği internet sitesinde caminin ismi Kürtler olarak yer alıyor. Mahalle sakinleri ise 2016'da yapılan restorasyon sırasında yanlışlıkla 'Türkler' yazılan tabelanın kısa süre sonra kaldırıldığını söyledi. Kent merkezindeki Bölük Mahallesi'nde yer alan Küçük Çarşı Sokağı'nda tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmeyen ancak Osmanlı kayıtlarında Küt Hüseyin Ağa tarafından yaptırıldığı belirtilen caminin adının, 'Türkler Camisi' olarak değiştirildiği iddia edildi. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 539 bin 500 liraya ihaleyle restore edilen caminin girişine iddiaya göre, yeni tabelada 'Türkler Camisi' olarak yazıldı ve bu tabela kısa süre sonra söküldü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü iddiayla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, caminin girişindeki tabela ile bahçedeki kitabede 'Kürtler Camisi' yazıldığı görüldü. Kilis Valiliği'nin sitesinde caminin adının Kürtler Camisi olarak yer aldığı belirtilirken, ibadethaneyle ilgili şu ifadeler yer alıyor: "İnşa kitabesi olmayan eserin kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Osmanlı kayıtlarındaki bilgilere göre Kürt Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. Adını da buradan alır. Son yıllarda Kürtler Camii olarak da anılmaya başlanmıştır. 1705 tarihli bir kitabede Molla Halil ve Emine Hatun adlı kişiler tarafından bir eyvan yaptırıldığı kaydedilmiştir. Bu bilgilere göre 17'nci yüzyılın sonlarına doğru inşa edilmiştir. Kitabede bahsi geçen eyvan onarımlar sırasında yıkılmıştır. 1954- 1955 yıllarında pek çok onarım geçiren yapı özgün özelliklerini kaybetmiştir. Önünde tek şerefeli kısa kesme taşla örülü minare yer almaktadır. Avlunun kuzey duvarı cami avlusunun kuzey doğu köşesinde Küçük Çarşı Çeşmesi yer almaktadır. 2016 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır." Mahalle sakinlerinden Fahri Kepekci (80), caminin isminin Kürtler olduğunu belirterek, 2016'da restorasyon sırasında yanlışlıkla asılan tabelanın kısa süre sonra kaldırıldığını söyledi. Kepekci, "Benim yaşım 80. Benim aklım yetti yeteli Kürtler Camisi olarak yer alıyor. İlk restore edildiğinde caminin tabelasının üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından 'Türkler Camisi' tabelası asıldı. Bir süre sonra da bu tabela kaldırıldı" dedi.

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