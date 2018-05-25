Kilis'te LPG tankeri devrildi: 1 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'te LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü belirlenemeyen 27 RM 092 plakalı LPG yüklü tanker, Kilis-Gaziantep karayolu Fıstıklı Park mevkisinde devrildi.
Kaza nedeniyle karayolu çift taraflı trafiğe kapanırken, bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan tanker sürücüsü kaza yerinden geçen vatandaşlara ait araçla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kapanan yolda biriken araçları şehir içine yönlendirerek araç kuyruğunun oluşmasını engelledi.
Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerince tankeri soğutma çalışmaları devam ediyor.
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