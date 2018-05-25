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Kilis'te LPG tankeri devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

Kaza nedeniyle Kilis-Gaziantep karayolu çift taraflı trafiğe kapandı

KİLİS (AA) - Kilis'te LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü belirlenemeyen 27 RM 092 plakalı LPG yüklü tanker, Kilis-Gaziantep karayolu Fıstıklı Park mevkisinde devrildi.

Kaza nedeniyle karayolu çift taraflı trafiğe kapanırken, bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tanker sürücüsü kaza yerinden geçen vatandaşlara ait araçla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kapanan yolda biriken araçları şehir içine yönlendirerek araç kuyruğunun oluşmasını engelledi.

Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerince tankeri soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD itfaiye Jandarma Kilis lpg yüklü tanker Umke

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