Kilis'te öğrenciler yarın dersbaşı yapıyor

KİLİS (AA) - Kilis'te yaklaşık 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci 22 günlük tatilin ardından yarın okullarına kavuşuyor.
Kilis Valiliği resmi web sitesinde yayınlanan 2018/05 sayılı yazı ile bir hafta uzatılan tatil süresi yarın sona eriyor.
Valilik kararıyla 4 Şubat 2018 tarihinde kent genelinde bir hafta uzatılan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinin ardından, yaklaşık 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, 22 gün aradan sonra yarın dersbaşı yapacak.
Kilis'te, Valilik tarafından 4 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan 2018/05 sayılı açıklama ile 5 Şubat'ta sona eren tatil, 12.02.2018 tarihine kadar uzatılmıştı.
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