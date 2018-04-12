Kilis’te okuma yazma seferberliği yoğun ilgi

Türkiye genelinde başlattığı okuma yazma seferberliği Kilis’te, ilgi görüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği Kilis’te büyük ilgi görüyor.
Kilis İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği neticesinde Ayvazoğlu Kuran Kursunda açılan Okuma yazma kursu vatandaşları ilgi gösterdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz , Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Yiğit kursları ziyaret etti kursiyerlerdeki heyecanlı olmaları dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürü Alagöz, tüm okuma yazma bilmeyen vatandaşları kurslara davet ettiklerini söyledi.
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!
AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu
Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı
Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Almanya'dan son dakika Suriye kararı
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
Hakim köye böyle geldi
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum