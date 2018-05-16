KİLİS (AA) - Suriye'deki terör odaklarının roket ve füze saldırıları dolayısıyla zor günler geçiren ve Zeytin Dalı Harekatı sayesinden yeniden huzura kavuşan serhat şehir Kilis'te, ramazan coşkusu sokaklara taştı.
Ramazanın ilk iftarının ardından binlerce Türk ve Suriyeli, Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Meydanla bağlantılı cadde ve yollar sahur vaktine kadar trafiğe kapatıldı.
Çocuklar kurulan şişme oyuncaklarda gönüllerince eğlenirken, aileleri de günün yorgunluğunu yöresel çadırlarda dinlenerek attı.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahmet ve bereket ayı ramazanın tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
Kilis halkının geçtiğimiz yıllarda ramazanı füze ve roket düşer endişesiyle evlerinde geçirdiğini anlatan Kara, şunları kaydetti:
"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları öncesi kafamızı dışarıya çıkaramıyorduk. Başımıza füze yağarken, güçlü Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve ordumuz sayesinde bugün caddelerimiz cıvıl cıvıl. Biz ramazanı dolu dolu yaşıyoruz. Gündüzleri oruçlarımızı tutup gece de birlikte yaşamanın kültürünü oluşturuyoruz. Burada Suriyeli ve Türk kardeşlerimiz bir ekmeği paylaşarak yaşıyorlar. Barışın ve umudun ana şehri Kilis'i bütün dünyaya örnek gösteriyoruz. Birleşmiş Milletler'e Kilis'i örnek gösteriyoruz. Eğer siz insanların birlikte yaşamasını istiyorsanız, barış ve huzur içerisinde yaşamasını istiyorsanız gelin Kilis'i örnek alın ama insanların birlikte yaşamasını istemiyorsanız, barış ve huzur yerine kan ve göz yaşı istiyorsanız işte Suriye."
Vatandaşlardan Şakir Kılıç da özellikle 2016'dan bu yana huzur içerisinde bir ramazan geçiremediklerini, Zeytin Dalı Harekatı ile Kilis'in huzur ve güven ortamına kavuştuğunu söyledi.
Burcu Gürocak ise Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirenlerin, Kilis'e gelmeleri ve harekatın neden yapıldığını yerinde görmeleri gerektiğini kaydetti.
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