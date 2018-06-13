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Kilis'te sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı

KİLİS (AA) - Kilis'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran ve aralıklarla devam eden yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazıları yağıştan korunmak için çevredeki binalara ve iş yerlerine sığındı. Sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, yarına kadar kent genelinde aralıklarla kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
bina ve iş yerleri Kilis Yağış ve dolu

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