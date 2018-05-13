Kilis'te sağanak sele neden oldu

KİLİS (AA) - Kilis'te sağanak sele yol açtı.
Alınan bilgiye göre, öğleden sonra başlayan sağanak Gülbaba ve Beşenli köyleri ile Söğütlüdere mevkisinde etkili oldu.
Gülbaba köyünde sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan Emine, Feyza ve Mikail Şahan ile Sebiha ve Rüstem Yıldırım AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar, UMKE ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD ekipleri, kapıyı keserek evdeki suyu tahliye etti.
Sel sularıyla sürüklenen taş ve kaya parçaları da Kilis-İslahiye karayolunda trafiğin aksamasına neden oldu. Zaman zaman zor anlar yaşayan sürücülere karayolları ekipleri yardımcı oldu.
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