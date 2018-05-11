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Kilis'te sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:53 | Son Güncelleme

Yoğun sağanak nedeniyle binalarda mahsur kalan vatandaşlar evlerin çatısına çıktı - Yağış nedeniyle Gaziantep-Kilis Karayolu ulaşıma kapatıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te yaşanan sağanak, sele neden oldu.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde etkisini hissettirmeye başlayan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini, Kilis Belediyesine ait Söğütlüdere Sosyal Tesislerini su bastı.

Bölgedeki sel suyunun çevredeki otobüslerin boyuna ulaştığı görüldü. Bu sırada sel sularından korunmak isteyen sosyal tesis müşterileri ve çalışanların, tesis binalarının çatılarına çıktıkları görüldü.

Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve 112 ekipleri mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlattı.

Kilis-Gaziantep Karayolunun su birikintileri nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis sağanak sel

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