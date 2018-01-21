Kilis'te sınır bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Kilis Valili'ğinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere Zeytin Dalı Harekatı başlatıldığı hatırlatıldı.
AA'nın haberine göre bu kapsamda, muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin korunması maksadıyla bazı kararlar alındığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kilis'in merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yer alan Akçabağlar, Demirışık, Doğançay, Tahtalı, Duruca, Beşenli Köyü ile Aşağı ve Yamaç mezraları, Hacipoğlu, Süngütepe, Kocabeyli, Saatli, Güneşli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisarköy, Deliosman köylerinde ve kırsalında, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve söz konusu terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatlarının selameti bakımından 20 Ocak Cumartesi günü saat 24.00’ten itibaren 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar olmak üzere 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Söz konusu bölgede yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde belirtilen süre içerisinde özel güvenlik bölgesine giriş, kolluk makamlarınca verilmiş izinler dışında yasaklanmıştır."
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