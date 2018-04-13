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Kilis’te sis etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:07 | Son Güncelleme

Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.
Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kilis-Polateli ile Kilis-Öncüpınar, Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli, karayollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis farlarını yakarak seyretti.

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