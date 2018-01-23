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Kilis'te son durum! Kent merkezine roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 5 dakika önce

Son dakika haberine göre Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. Kent merkezine düşen roket sonucu ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi. İşte Kilis'te son durum...

Son dakika haberine göre Afrin'den terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan bölgeden ateşlenen bir adet roket, Kilis'in Mücahitler Mahallesi'nde 3 katlı bir evin teras katına düştü.

Düşen roket nedeniyle büyük panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre olay yerinde ölü ya da yaralı bulunmadığı öğrenildi.

Roketin isabet ettiği ev ve evin yanında bulunan araç tahrip oldu.

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