Kilis'te son durum! Kent merkezine roketli saldırı

Son dakika haberine göre Afrin'den terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan bölgeden ateşlenen bir adet roket, Kilis'in Mücahitler Mahallesi'nde 3 katlı bir evin teras katına düştü.
Düşen roket nedeniyle büyük panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre olay yerinde ölü ya da yaralı bulunmadığı öğrenildi.
Roketin isabet ettiği ev ve evin yanında bulunan araç tahrip oldu.
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