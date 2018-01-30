Kilis'te son durum! Kent merkezine roketli saldırı

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den ateşlenen bir roket Kilis kent merkezinde bulunan Ekrem Çetin Mahallesi Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yanındaki kapalı iş yerine isabet etti.
Diğer roketin ise Öncüpınar Mahallesi'ne düştüğü öğrenildi. Olayın ardından bölgelere polis, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
VALİ OLAY YERİNDE
Kilis'e düşen roketlerin ardından Vali Mehmet Tekinarslan, ilk roketin düştüğü Ekrem Çetin Mahallesinde inceleme yapıyor.
Vali Tekinarslan'a olay ile ilgili bilgiler alırken, olayda yaralanan olmadığını ifade etti.
Ayrıntılar geliyor...
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