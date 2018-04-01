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Kilis’te sondaj çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:28 | Son Güncelleme

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyü Üçevler mezrasında İl Özel İdaresi tarafından sondaj çalışmamızda saniyede 20 litre su bulundu.İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş beraberinde AK Parti Musabeyli İlçe Başkanı Yasin Gülali, İl Meclis Üyeleri Şıhmehmet Yalçın, Mehmet Gültekin ile Su ve Kanal Şube Müdürü Halil Nacaroğlu ile Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyü Üçevler mezrasında İl Özel İdaresi olarak sondaj kuyularında incelemelerde bulundu.İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş, Hasanceli köyü Üçevler mezrasında susuzluğa çözüm bulmak için sondaj vurulduğunu ifade ederek, “Saniyede 20 litre su çıktı.

Kilis’te sondaj çalışmaları sürüyor

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyü Üçevler mezrasında İl Özel İdaresi tarafından sondaj çalışmamızda saniyede 20 litre su bulundu.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş beraberinde AK Parti Musabeyli İlçe Başkanı Yasin Gülali, İl Meclis Üyeleri Şıhmehmet Yalçın, Mehmet Gültekin ile Su ve Kanal Şube Müdürü Halil Nacaroğlu ile Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyü Üçevler mezrasında İl Özel İdaresi olarak sondaj kuyularında incelemelerde bulundu.
İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş, Hasanceli köyü Üçevler mezrasında susuzluğa çözüm bulmak için sondaj vurulduğunu ifade ederek, “Saniyede 20 litre su çıktı. Bölgemizde vatandaşlarımızla beraber su sevincini yaşadık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaştırılmasının yolunu açan başta Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Kilis’te sondaj çalışmaları sürüyor

Kilis’te sondaj çalışmaları sürüyor

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