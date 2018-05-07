Kilis'te Suriyeli hafızlar icazet aldı

KİLİS (AA) - Kilis'te hafızlık eğitimini tamamlayan 51'i kadın 98 Suriyeli hafız için icazet ve taç takma töreni yapıldı.

İtkan Derneği ve Suriye Alimler Birliğinin organizasyonuyla Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin söylenmesinin ardından protokol üyeleri tarafından hafızlara icazetname verildi.

Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır bölgede hizmet eden Suriye Alimler Birliğinin yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti.

Hafızlığını tamamlayan 98 öğrencinin bu mutlu günlerinde yanlarında olmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Karatepe, şunları kaydetti:

"Suriye Alimler Birliğinin müspet hizmetini, göreve başladığım günden beri takip ediyor ve elimizden geldiği ölçüde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün bu mutlu tabloyu, taç giyme merasimini idrak etmek, bunu birlikte yaşamak bizi mutlu ediyor. İmkanlar dahilinde ekibin bundan sonraki faaliyetlerinde yanlarında olmaya gayret edeceğiz. Yeter ki insanlığımızı, Suriyeli kardeşlerimizi toparlayabilsinler ve insanları sokaktaki olumsuzluklardan uzaklaştırabilsinler. Gençlerimizi güzel donanımlarla, birikimlerle yetiştirsinler. Verilen emekleri boşa çıkarmayan ve hafızlığını tamamlayan gençlere bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum."

