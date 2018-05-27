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Kilis'te Suriyelilerin bayram geçişi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerin geçişleri sürüyor.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerin geçişleri sürüyor. Suriyeliler, Kilis Valiliği'nin izniyle 13 Haziran gününe kadar ülkelerine geçmek için internet üzerinden randevu sistemine kaydolduktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Burada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) kurulan çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, 7 noktadan geçip işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Suriye tarafına götürülüyor.

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