HABER

Kilis'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki bir köyde, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir köyde, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki bir köyde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

İstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerlerİstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerler
Üst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyorÜst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyor
Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı! Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
il jandarma komutanlığı Kilis Propaganda PYD/PKK

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

Burhaniye'de minik öğrencilerden kedilere yuva

Burhaniye'de minik öğrencilerden kedilere yuva

Görev şehidi astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Görev şehidi astsubay son yolculuğuna uğurlandı

KOSGEB destek programında Kütahya farkı

KOSGEB destek programında Kütahya farkı

İBB Meclisi'nde "Abdullah Azam Caddesi" tartışması

İBB Meclisi'nde "Abdullah Azam Caddesi" tartışması

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.