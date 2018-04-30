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Kilis'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD/PKK üyesi, Suriye sınırında yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, Suriye uyruklu PYD/PKK üyesi terörist, sınırı geçmek isterken yakalandı.

Terör örgütü PYD/PKK mensubu bir teröristin Gülbaba sınırında olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, söz konusu bölgede düzenledikleri operasyonda, sınırın Suriye tarafına geçmek isteyen teröristi yakaladı.

Kimlik kontrolünde Suriye uyruklu Yakup Ş. olduğu tespit edilen teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin kırsalına düzenlenen operasyonun ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği öğrenildi.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
afrin kırsalı Gülbaba sınırı Kilis terör örgütü PYD/PKK

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