HABER

Kilis'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 20:34 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD/PKK üyesi 5 terörist Suriye sınırında yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü PYD/PKK üyesi 5 terörist, Suriye sınırından Türkiye'ye geçmek isterken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir grubun Oylum köyü yakınlarından Türkiye'ye geçeceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede düzenledikleri operasyonda, sınırın Türkiye tarafına geçmek isteyen 5 şüpheliyi yakaladı.

Türk vatandaşı S.K, N.D, İ.B. ve Z.S ile Suriye uyruklu Y.M'nin kimlik kontrollerinde terör örgütü PYD/PKK üyesi oldukları tespit edildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare! Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Bodrum açıklarında korkutan deprem!Bodrum açıklarında korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sınırı geçmek isterken yakalandı 5 terörist Kilis Oylum köyü terör örgütü PYD/PKK

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'den bir acı haber daha! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den bir acı haber daha! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren genç konuştu!

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren genç konuştu!

Vecdet Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi partiden? Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı mı?

Vecdet Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi partiden? Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı mı?

Afrin'den acı haber: 1 şehit

Afrin'den acı haber: 1 şehit

Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.