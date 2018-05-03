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Kilis'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 20:47 | Son Güncelleme

DEAŞ terör örgütü üyesi 4 kişi, Suriye sınırında yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli, Suriye sınırında gözaltına alındı.

Bir grup teröristin Türkiye'ye giriş yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.

Sınırın Türkiye tarafına geçmek isteyen terör örgütü DEAŞ üyesi E.K, Y.A.B. ve E.Ç. ile F.Y. gözaltına aldı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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