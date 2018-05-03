Kilis'te terör operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli, Suriye sınırında gözaltına alındı.
Bir grup teröristin Türkiye'ye giriş yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.
Sınırın Türkiye tarafına geçmek isteyen terör örgütü DEAŞ üyesi E.K, Y.A.B. ve E.Ç. ile F.Y. gözaltına aldı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Alaattin Saral yakalandı!
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!
Çıplak Trump heykeli rekor fiyata satıldı
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum