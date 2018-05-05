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Kilis'te trafik kazası: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 12:09 | Son Güncelleme

Minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Murat Çetin idaresindeki 79 AP 150 plakalı minibüs, Kilis-İslahiye karayolu Musabeyli Kavşağı yakınlarında, İsmail Aslan'ın kullandığı 79 EF 832 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Ali Kuş, Nuri Demir, Hasan, Fatma, Gülnaz, Hatice, Sami Yusuf, Işıl, Güllü ve Ayşegül Sena Çetin yaralandı.

Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
islahiye Kaza Kilis trafik kazası

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