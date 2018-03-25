Kilis'te traktör devrildi: 1 ölü

KİLİS (AA) - Kilis'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Hızal'ın (18) kullandığı 79 EB 903 plakalı traktör, Musabeyli ilçesine bağlı Kürtüncü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
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