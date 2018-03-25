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Kilis'te traktör devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 20:22 | Son Güncelleme

Kilis'te traktör devrildi: 1 ölü

KİLİS (AA) - Kilis'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Hızal'ın (18) kullandığı 79 EB 903 plakalı traktör, Musabeyli ilçesine bağlı Kürtüncü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
direksiyon hakimiyeti Kilis traktörün devrilmesi

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